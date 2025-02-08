شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تشعر بخيبة أمل بعد فشل عودتها إلى هوليوود بفيلم Back in Action والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير أنه بينما كانت تخطط النجمة العالمية كاميرون دياز، للعودة إلى هوليوود بفيلم جديد بعنوان Back in Action، الذى طرح للجمهور عبر منصة نتفليكس، بتاريخ 17 يناير الماضي، فإن المشروع الجديد فشل في إثارة إعجاب المشاهدين.

وعلاوة على ذلك، تلقى الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمي فوكس إلى جانب كاميرون دياز، تعليقات قاسية من النقاد، مما أدى إلى حزن الممثلة وشعورها بخيبة أمل شديدة بعد ردة الفعل غير المتوقعة من الجمهور، وفقًا لموقع RadarOnline.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن فيلم Back in Action، لعب جيمي فوكس، وكاميرون دياز، دور جاسوسين سابقين هاربين مرة أخرى مع عائلتهما في مهمة جديدة في هذا الفيلم.

بدوره، قال مصدر: "لقد بذلت قلبها وروحها في هذا العمل وشعرت حقًا أنه سيكون ناجحًا"، وقبل الانتقال إلى موضوع جديد، ذكر المصدر، "بدلاً من ذلك، حدث العكس، وهي الآن تخشى أن تكون منسية".

يأتي هذا التقرير وسط مزاعم بأن كاميرون دياز تفكر في التوقف عن التمثيل بعد هذا المشروع الفاشل، وأضاف مصدر مختلف، في هذا الصدد: "لقد عادت كاميرون للتو إلى آلة الجري السينمائية هوليوود، وهي بالفعل تنتقد النظام".

وقالت المصادر: "يبدو أن كاميرون دياز مستعدة لاستراحة أخرى، وربما تكون هذه المرة دائمة.. إنها لا تبدو سعيدة بالطريقة التي لا تزال تصنع بها هوليوود الأفلام".

ويدور فيلم "Back in Action" حول مرور سنوات على اعتزال "إيميلي" و"مات" أعمال التجسس لمصلحة وكالة المخابرات المركزية (CIA)، والانتقال لتأسيس عائلة سعيدة، إلا أن عالم الجاسوسية لم يتركهما وشأنهما، ليجدا نفسيهما متورطين في هذا العالم مرة أخرى رغم انكشاف هويتهما السرّية.

يحمل الفيلم توقيع المخرج "سيث جوردون"، الذى شارك أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب الكاتب "براندان أوبراين" الذي سبق له كتابة سيناريو فيلم (Neighbors).

فيلم (Back in Action) يعيد لمّ شمل النجمين "كاميرون دياز" و"جيمي فوكس" بعد غياب دام 10 سنوات، بمشاركة نخبة مميزة من النجوم، من بينهم "جلين كلوز" و"كايل تشاندلر" و"آندرو سكوت" و"جيمي ديميتريو".