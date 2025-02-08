شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جنازة زوجة الموسيقار حلمي أمين من مسجد الرحمن الرحيم بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو مصطفى حلمي، عن تشيييع جنازة والدته اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم والدفن بمقابر العائلة بالغفير.

يذكر أن الراحلة هى زوجه الموسيقار الراحل حلمى أمين نقيب الموسيقيين السابق، وتوفت مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وكشف الموسيقار عاطف إمام وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن وفاتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب توفيت إلى رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الموسيقار حلمي أمين نقيب المهن الموسيقية الأسبق ووالدة المايسترو مصطفى حلمي أمين ومحمد وصلاة الجنازة اليوم بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد الرحمن الرحيم بالعباسية، وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته ولكل محبيها خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.