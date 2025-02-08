خاص وبالفيديو - دانييلا رحمة سفيرة منتدى Beauty and Wellbeing وتكشف عن سر جمالها .. وهذا ما قالته هنادي داغر وروزاريتا طويل

ميرنا وليد - بيروت - اختار منتدى الصحة النفسية والجسدية Beauty and Wellbeing Forum الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة سفيرة له لنسخة العام 2025.

هذا الاختيار يأتي بعد مسيرة من النجاح حققتها الفنانة الشابة على المستويين اللبناني والعربي.

هذا المنتدى الذي ينظّم seaside arena - الواجهة البحرية لبيروت، في شهر نيسان/أبريل المقبل، يجمع عدداً كبيراً من أصحاب الاختصاص ومحبّي الجمال والإبداع بالإضافة للأنشطة الرياضية والصحيّة التي من شأنها تعزيز الصحّة النفسية والجسدية وراحة الإنسان.

وشهد على توقيع مذكرة التفاهم بين القيمين على "الفوروم" والفنانة رحمة عدداً كبيراً من أهل الصحافة الفنية والثقافية، المحلية والإقليمية.

رئيسة ومؤسِّسة "الفوروم"، السيدة هنادي داغر، رحّبت بدانييلا، التي انضمّت إلى عائلة المنتدى كسفيرة رسمية لعام 2025، قائلة: "وقع اختيارنا على دانييلا رحمة لاهتمامها الكبير بالصحة النفسية والجسدية، ولكونها تجسّد في أدوارها الصورة الجميلة التي يسعى Beauty and Wellbeing Forum لإبرازها للناس. إضافة إلى ذلك، فإن دانييلا تدعم الشباب اللبناني وتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تتيح لها التأثير إيجابياً على متابعيها، وهو ما يتماشى مع هدفنا في نشر الوعي وثقافة wellbeing بين جميع شرائح المجتمع، وخصوصًا الشباب".

وتابعت قائلة: "نحن فخورون بشخصية مثل دانييلا، فقد حققت نجاحات وإنجازات متميزة بسرعة لافتة، مما جعلها من أبرز الوجوه اللبنانية والعربية التي نعتز بها. هذه الشراكة تعكس إيماننا بالمواهب الشابة ومستقبل لبنان، ونأمل أن تكون نسختنا القادمة ناجحة ومواكبة لتطلعاتنا وآمالنا المعقودة على هذا الوطن".

وأشارت داغر إلى أن التعاون سيشمل أيضاً منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية في الكويت وقطر ومصر وهذا سيعطي أحلى صورة للبنان.

بدورها، أعربت رحمة عن سعادتها الشديدة للانضمام إلى عائلة Beauty and Wellbeing Forum، التي تعكس الإبداع الحقيقي في لبنان، ودعت جميع محبّيها إلى لقائها في المنتدى والتفاعل حول مواضيع تتعلق بالمجتمع، الفن، والرفاهية. كما شدّدت على أهمية اهتمام الإنسان بصحته النفسية والجسدية، وهو الشعار الذي يحمله المنتدى.

سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر تواجدت في الحدث وكان لها لقاءات مع الممثلة دانييلا رحمة، ومع مؤسسة المنتدى هنادي داغر وملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل.

التفاصيل في الفيديو المرفق: