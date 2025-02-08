الصور الأولى من فيلم عيد الفطر “نجوم الساحل”

نشرت شركة RAW Entertainment -موسى عيسى وطارق العريان ـ المنتجة لفيلم “نجوم الساحل” المقرر عرضه أول ايام عيد الفطر المبارك، الصور الاولى من العمل الذي ينضم لسباق الافلام التي أعلنت خوضها سباق موسم عيد الفطر المبارك

الفيلم بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

الفيلم من إنتاج RAW Entertainment -موسى عيسى وطارق العريان التي قدّمت الكثير من الأعمال الناجحة منها سلسلة “اولاد رزق” التي حققت ايرادات قياسية في كل اجزائه خصوصًا الجزء الثالث الذي احتل قمّة الإيرادات في تاريخ السينما المصرية متجاوزا الـ٢٥٠ مليون جنيه.

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ويشارك في انتاج الفيلم ايضًا شركات Synergy Plus, Film Square, The Roof Productions.

فيلم “نجوم الساحل” من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.