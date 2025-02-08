معرض “سنيكر كون” يفتح أبوابه للجمهور ضمن فعاليات “موسم الرياض” المتنوعة

انطلق يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض معرض “سنيكر كون”، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كجزء من فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

ويشهد الحدث، الذي يقام في anb Arena، مشاركة أكثر من ١٥٠علامة تجارية عالمية وعربية وسعودية، حيث تعرض مجموعات مختارة من الأحذية الرياضية النادرة، والأزياء، والإكسسوارات، بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة والمحدودة والقطع المخصصة لهواة هذا المجال.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة الرياض كوجهة رائدة في تجارة الأحذية الرياضية، وإعادة تعريف مفهوم البيع في هذا المجال، من خلال تقديم تجربة مميزة تجمع بين الشراء والمبادلة لمقتنيات غير متوفرة في الأسواق التقليدية.

ويشكل الحدث توسعًا هامًا لفعاليات “سنيكر كون”، حيث يجلب معه أكثر من ١٥ عامًا من ثقافة الأحذية الرياضية العالمية إلى المنطقة، ويعرض أكثر من ١٥٠ نسخة نادرة من التصاميم العالمية، ما يجعله محطة رئيسية لهواة هذه الثقافة.

ويستضيف المعرض مجموعة مميزة من الضيوف، من بينهم نجوم الرياضة والفن والترفيه، في تجربة غير مسبوقة لعشاق الأحذية الرياضية والأزياء الشبابية.

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ويعد المعرض الأول من نوعه في المنطقة، ما يمنح سكانها فرصة لزيارته دون الحاجة إلى السفر إلى وجهات عالمية مثل سنغافورة، الفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية حيث يقام عادة.