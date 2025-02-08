شكرا لقرائتكم خبر عن لميس محمود: الشركة المتحدة تدعمنا من أول يوم في برنامج كاستنج ويعتبرونا أولادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لميس محمود أصغر متسابقة ببرنامج كاستنج الذي أقيم تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365: الشركة المتحدة تدعمنا من أول يوم، والآن بعد فوزنا بالمسابقة ببرنامج كاستنج ما زال دعمهم موجود، ويعتبرونا أولادهم، ويهتموا بأعمالنا، ويختاروا لنا أفضل الأعمال حتى نظهر بصورة لائقة.

وعن مشاركتها في مسلسل ساعته وتاريخه قالت: دوري في حلقة "ساعة شيطان"، كان من أفضل الأدوار، وقمت بالتحضير له كثيرًا حيث قمت بقراءة الدور، ولكن لم أقم بتجهيز الأداء بل كنت أترك الأداء لوقت التصوير حتى يظهر بشكل طبيعي، وطول فترة التصوير كنت أتعامل وكأني سهام، تلك الفتاة الصغيرة التي حملت مسئولية كبيرة وهي طفلة بعدما فقدت والدتها، وكانت تلك الحلقة من إخراج عمرو موسى الذي أكن له كل الحب والاحترام لأنه احتواني بشكل كبير خلال تصوير الحلقة وكان دائما يطمئني.

يذكر أن لميس محمود كانت أصغر متسابقة لبرنامج كاستنج الذي أقيم بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، وشاركت في مسلسل ساعته وتاريخه، وقالت لميس خلال إحدى لقاءاتها "عايزة أبقى فنانة شاملة، برنامج كاستنج مامي قدمت لي فيه وأنا لم أكن أعرف، وعندما تم قبولي بالبرنامج، شعرت أنها خطوة هامة في حياتي، وستكون سببا في نجاح كبير بالمستقبل، حتى وإن لم يحالفني الحظ وأقبل به".

وقدمت لميس مشهدًا دراميًا مُبكيًا أثناء اختبارات الأداء الخاصة بالبرنامج.وعلق المخرج عمرو سلامة على أداء الطفلة لميس، وقال: "لميس خطيرة، أدائها خطير".