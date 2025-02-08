شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. هكذا تحدثت شادية عن أغنية يا حبيبتي يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد دلوعة السينما الفنانة شادية، التى رحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017، وولدت زي النهاردة فى الـ8 من فبراير، وفى لقاء تليفزيوني نادر، تحدثت عن كواليس الأغنية الوطنية "يا حبيبتي يا مصر".

وقالت شادية : "الإنسان لما بيغني لبلده بتكون الأغنية عاطفية وصادقة لأن الواحد بيغني لبلده وأرضه على عكس الأغاني العاطفية اللي بتعكس فكرة أو موقف في فيلم وأغنية يا حبيبتي يا مصر جاءت في فترة اسم مصر مكنش بيتردد وده كان في فترة الجمهورية العربية المتحدة".

وأضافت في حديثها: "في يوم كان عندي حفلة في المسرح وده كان بعد توقف 4 سنين، وكان في أغنية اسمها عالي كان بيحفظها ليا بليغ حمدي واحنا بنحفظها عاملين نردد كلمة مصر مصر، فقام حمزة كتب جملة يا حبيبتي يا مصر، وكان بليغ معاه العود وفي يومها كتبنا الأغنية، وتاني يوم روحنا الإذاعة أخدنا تصريح وتالت يوم سجلنا الأغنية وتم إذاعتها في الحفلة وكنت بغنيها بعاطفة وإحساس، وكان في تفاعل واستقبال حافل من الجمهور للأغنية عشان الناس كلها كانت وحشاها كلمة مصر ".

وقدمت شادية حوالى 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.