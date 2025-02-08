شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى يشارك فى مسلسلين بموسم رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمزة العيلي خلال موسم رمضان المقبل في مسلسلين الأول مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد بطل العمل الفنان أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.

كما يشارك في مسلسل النص بطولة الفنان أحمد أمين ويعتمد على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

