إطلالة بسيطة للغاية لـ ميغان ماركل.. وما كُتب على التيشيرت يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أطلت فيه من منزلها وهي توجه رسالة للفنانة العالمية بيلي إيليش، تشكرها على دعمها لإحدى ضحايا حريق ألتادينا في لوس أنجلوس.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة ميغان البسيطة للغاية، حيث كانت ترتدي سروال من الجينز مع توب باللون الأسود، وبدت من دون ماكياج وتركت شعرها على طبيعته.

إلا أن ما لفت أنظار الجمهور بشكل أساسي كان ما كتب على عنق التيشيرت التي إرتدتها وهو إسما ولديها آرتشي وليليبت.

وقد تحدثت ميغان في الفيديو عن قصة شابة تبلغ من العمر 15 عاماً، فقدت منزلها في الحرائقوكانت تتمنى فقط العثور على قميصها من حفل بيلي إيليش وقالت: "لا أعرف بيلي إيليش شخصيًا، لكنني سأجد طريقة للحصول على هذا القميص لها"، وبمساعدات تمكنت ميغان من الوصول إلى بيلي التي قامت بدورها بإرسال عدد من الهدايا الموقعة للفتاة.