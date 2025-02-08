شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد فتحى وأسماء كمال تضيئان معهد الموسيقى العربية بأغانى أم كلثوم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات وزارة الثقافة فى عام أم كلثوم تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق، يأتى ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد 9 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.



يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى، منها لسه فاكر وبعيد عنك يؤديها كل من نهاد فتحى وأسماء كمال.



يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربى.