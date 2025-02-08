مسلسل شوغون يحصد 4 جوائز بحفل جوائز اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز إختيار النقاد 2025 تم الإعلان عن فوز المسلسل التلفزيوني شوغون Shogun بـ 4 جوائز منهم أفضل ممثل مُساعد وأفضل ممثلة مُساعدة بفئة مسلسل درامي تلفزيوني.

تادانوبو أسانو ومويكا هوشي: أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة

الفوز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي

تسلم جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي الممثل الياباني تادانوبو أسانو Tadanobu Asano، فيما تسلمت الفنانة اليابانية مويكا هوشي Moeka Hoshi جائزة أفضل ممثلة مُساعدة بفئة مسلسل درامي تلفزيوني عن مشاركتهما ببطولة مسلسلShogun.يمكنكِ التعرف إلى الموضوع التالي: Shogun ملحمة أسطورية نجحت في جذب المُشاهد وترشيحات إيميفاز أيضًا الممثل الياباني هيرويوكي سانادا Hiroyuki Sanada بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسل الدرامي من خلال مُشاركته ببطولة مسلسل شوغن Shogun في حفل توزيع جوائز إختيار النقاد 2025، كما حصد مسلسل Shogun جائزة أفضل مسلسل درامي.

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شوغون يحصد أبرز جوائز غولدن غلوب 2025

يُذكر أن المسلسل اليابانيقد حصد أبرز جوائز حفل غولدن غلوب 2025 الذي أُقيم في يناير الماضي ما بين أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني، أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما، أفضل ممثلة وأفضل ممثل في دور مُساعد، وجاءت تلك الجوائز لتؤكد النجاح الكبير الذي حققه المُسلسل.

و خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، نجح الممثل الياباني هيرويوكي سانادا في حصد جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما، وجاءت الجائزة عن أدائه المميز خلال أحداث المسلسل، إذ نجح في تجسيد الشخصية؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة في الأداء التمثيلي وبشكلٍ خاص بأنه قدم نوعية مسلسل "شوغون" من قبل، سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية.

فيما حقق المسلسل النجاح الحقيقي من خلال حصوله على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما، وذلك يعود للعديد من الأسباب، ومن أهمها الإخراج، حيث شارك في إخراج المسلسل ثلاثة مُخرجين، ومن أبرزهم المُخرج شارلوت براندستروم - Charlotte Brändström والذي لديه خبرة كبيرة في تقديم المسلسلات الأسطورية، فقد أخرج عام 2019 مسلسل "The Witcher"، وفي عام 2021 قدم مسلسل "Jupiter's Legacy".

كما شارك في إخرج مسلسل shogun - شوغون المُخرج جوناثان فان تولكن - Jonathan van Tulleken، الذي أخرج من قبل العديد من المسلسلات، والتي تنوعت أحداثها ما بين "الأكشن" والرعب، ومن أبرزها أكثر من جزء من مسلسل "Top Boys"، وأيضاً المُخرج فريدريك إي أو توي - Frederick E.O. Toye، الذي أخرج ما يتجاوز العشرين مسلسلاً، وتنوعت أحداثها ما بين الغموض والجريمة.

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