جوائز اختيار النقاد 2025: ديمي مور تحصد أفضل ممثلة وتوجه تحية لأنجلينا جولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - حصدت النجمة الشهيرة ديمي مور جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The substance،في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، في دورته الثلاثين، وذلك بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب حرائق كاليفورنيا، التي خلَّفت دمار مئات المنازل، ونزوح آلاف الأشخاص.

ديمي مور تتفوق على نظيراتها في جوائز اختيار النقاد

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وفور صعود الممثلة الأمريكية ديمي مور، البالغة من العمر 62 عاماً، وجهت الشكر للنجمة العالمية أنجلينا جولي، التي كانت تتنافس معها على نفس الجائزة. كما ألقت مور كلمة مؤثرة وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، وقالت: "بالنسبة لأي شخص لا يزال في رحلته، ولا يزال يكافح للعثور على طريقة للوصول.. وبدأ يشعر باليأس لمجرد أن ذلك لم يحدث، أقول له لا يعني هذا أنه لن يحدث، لذا التزم بما تعمله واعلم أن الأحلام تتحقق".

وكانت تتنافس معها على نفس الجائزة؛ سينثيا إيريفو – Wicked، وكارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez، وماريان جان بابتيست – Hard Truths، وأنجلينا جولي – Maria، ومايكي ماديسون – Anora.

زوي سالدانا تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة

فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة كل من؛ دانييل ديدويلر – The Piano Lesson، أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys، أريانا غراندي – Wicked، مارجريت، كوالي – The Substance، إيزابيلا روسيليني – Conclave.

وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة أيضًا خلال الشهر الماضي، في النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.

فيلم Emilia Pérez هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.

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