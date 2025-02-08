فيلم Emilia Pérez لسيلينا غوميز يقتنص 3 جوائز في اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - اكتسح الفيلم الناطق باللغة الفرنسية Emilia Pérez، بطولة النجمة العالمية سيلينا غوميز، جوائز اختيار النقاد 2025 Critics Choice Awards، والذي تفوق على منافسيه في 3 فئات، وحصد 3 جوائز مهمة لهذا العام.

جوائز حصدها الفيلم الموسيقي Emilia Pérez

حصد الفيلم الكوميدي الموسيقي Emilia Pérez جائزة أفضل أغنية، عن الأغنية الفرنسية " El Mal"، غناء زوي سالدانا، وتسلم الجائزة الملحنان كليمان دوكول وكاميل دالمايس.



كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز على نظرائه؛ فيلم"All We Imagine as Light"، فيلم "Flow"، فيلم "I’m Still Here"، فيلم "Kneecap"، وفيلم "The Seed of the Sacred Fig".

زوي سالدانا تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة



فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة كل من؛ دانييل ديدويلر – The Piano Lesson، أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys، أريانا غراندي – Wicked، مارجريت، كوالي – The Substance، إيزابيلا روسيليني – Conclave.

وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة أيضًا خلال الشهر الجاري، في النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.

فيلم Emilia Pérez

فيلم Emilia Pérez هو فيلم موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها.

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