القائمة الكاملة لجوائز حفل اختيار النقاد 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - انتهت منذ قليل إحدى حفلات هوليوود المرصعة بنجوم السينما والتلفزيون لحضور حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025 في نسخته الـ 30، لتكريم أفضل الإنجازات في صناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في عام 2024، وأُسدل الستار على الحفل بتسليم جائزة أفضل فيلم التي ذهبت لفيلم Anora.
إليكم القائمة الكاملة لجوائز حفل اختيار النقاد:
أولاً: فئة الأفلام
- أفضل فيلم: Anora
- أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist
- أفضل ممثلة: ديمي مور عن فيلم The Substance
- أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge - الفائز
- أفضل مخرج: جون إم. تشو- فيلم Wicked
- أفضل أغنية: “El Mal” من فيلم Emilia Pérez: زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل
- أفضل نتيجة: Challengers
- أفضل موسيقى تصويرية:
- أفضل مؤثرات بصرية: Dune: Part Two
- أفضل تصفيفات الشعر والمكياج: The Substance
- أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED
- أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED
- أفضل سيناريو مقتبس: Conclave
- أفضل فيلم بلغة أجنبية: Emilia Pérez
- أفضل مونتاج: Challengers
- أفضل سيناريو أصلي: كورالي فارغيت- The Substance
- أفضل فيلم كوميدي: A Real Pain، وDeadpool & Wolverine
- أفضل ممثل / ممثلة شابة: مايسي ستيلا- My Old Ass
- أفضل تصوير سينمائي: Nosferatu
- أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين- A Real Pain
- أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا- فيلم Emilia Pérez
- أفضل فرقة تمثيلية: Conclave
- أفضل فيلم رسوم متحركة "The Wild Robot"
ثانياً: فئة المسلسلات
- أفضل مسلسل درامي: Shogun
- أفضل مسلسل محدود: Baby Reindeer
- أفضل مسلسل كوميدي: Hacks
- أفضل مسلسل بلغة أجنبية: Squid Game
- أفضل مسلسل رسوم متحركة: X-Men ’97
- أفضل برنامج حواري: John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A
- أفضل عرض كوميدي خاص: آلى ونغ- Single Lady
- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: كاثي بيتس- Matlock
- أفضل ممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shogun
- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks
- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: آدم برودي- Nobody Wants This
- أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: كريستين ميليوتي- The Penguin
- أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: كولن فاريل- The Penguin
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي تادانوبو أسانو- مسلسل Shogun
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي مويكا هوشي - مسلسل Shogun
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: ليف شرايبر- The Perfect Couple
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: مايكل يوري- Shrinking
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا اينبيندر- Hacks
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