القائمة الكاملة لجوائز حفل اختيار النقاد 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - انتهت منذ قليل إحدى حفلات هوليوود المرصعة بنجوم السينما والتلفزيون لحضور حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025 في نسخته الـ 30، لتكريم أفضل الإنجازات في صناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في عام 2024، وأُسدل الستار على الحفل بتسليم جائزة أفضل فيلم التي ذهبت لفيلم Anora.

إليكم القائمة الكاملة لجوائز حفل اختيار النقاد:

أولاً: فئة الأفلام

أفضل فيلم: Anora

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ديمي مور عن فيلم The Substance

أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge - الفائز

أفضل مخرج: جون إم. تشو- فيلم Wicked

أفضل أغنية: “El Mal” من فيلم Emilia Pérez: زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل

أفضل نتيجة: Challengers

أفضل موسيقى تصويرية:

أفضل مؤثرات بصرية: Dune: Part Two

أفضل تصفيفات الشعر والمكياج: The Substance

أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED

أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم بلغة أجنبية: Emilia Pérez

أفضل مونتاج: Challengers

أفضل سيناريو أصلي: كورالي فارغيت- The Substance

أفضل فيلم كوميدي: A Real Pain، وDeadpool & Wolverine

أفضل ممثل / ممثلة شابة: مايسي ستيلا- My Old Ass

أفضل تصوير سينمائي: Nosferatu

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا- فيلم Emilia Pérez

أفضل فرقة تمثيلية: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة "The Wild Robot"

ثانياً: فئة المسلسلات

أفضل مسلسل درامي: Shogun

أفضل مسلسل محدود: Baby Reindeer

أفضل مسلسل كوميدي: Hacks

أفضل مسلسل بلغة أجنبية: Squid Game

أفضل مسلسل رسوم متحركة: X-Men ’97

أفضل برنامج حواري: John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A

أفضل عرض كوميدي خاص: آلى ونغ- Single Lady

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: كاثي بيتس- Matlock

أفضل ممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shogun

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: آدم برودي- Nobody Wants This

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: كريستين ميليوتي- The Penguin

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: كولن فاريل- The Penguin

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي تادانوبو أسانو- مسلسل Shogun

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي مويكا هوشي - مسلسل Shogun

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: ليف شرايبر- The Perfect Couple

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: مايكل يوري- Shrinking

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا اينبيندر- Hacks

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