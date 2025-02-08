الزوجان السابقان نعومي واتس وليف شرايبر يظهران مع ابنهما في حفل جوائز اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 05:54 صباحاً - تواجد الزوجان السابقان نعومي واتس وليف شرايبر في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، بدورته الثلاثين، التي أُقيمت في كاليفورنيا، وحضر معهما ابنهما الأكبر ساشا، البالغ من العمر 18 عامًا، وظهر معهما على سجادة الحفل، ولكن بشكلٍ مفصل.

ساشا نجل نعومي واتس وشرايبر في حفل جوائز النقاد 2025

انفصلت نعومي واتس، البالغة من العمر 56 عامًا، عن ليف شرايبر، 57 عامًا، منذ سنوات طويلة، بعد قصة حب كبيرة، وزواج دام طويلًا، وشق كلٌ منهما طريقه، ولكن مازال يجمعهما أبنائهما؛ ألكسمدر ساشا بيت، الذي وُلد في يوليو 2007 بمدينة لوس أنجلوس، وابنهما الثاني، صموئيل كاي، الذي ولد في ديسمبر 2008 بمدينة نيويورك.

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وظهر ساشا أولًا بصحبة والدته واتس، ثم بصحبة والده الذي انضمت إليه زوجته الحالية تايلور نيسن.

وقد فاز شرايبر الليلة بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم مخصص للتلفزيون عن عمله في مسلسل "The Perfect Couple "، بطولة نيكول كيدمان.

The Perfect Couple

مسلسل درامي أمريكي غامض مبني على رواية أصدرت عام 2018، تحمل نفس الاسم، للكاتبة إيلين هيلدربراند. المسلسل من تأليف جينا لمياء وإخراج سوزان بيير، وتم عرضه لأول مرة في 5 سبتمبر 2024 على منصة نتفليكس. وهو من بطولة نيكول كيدمان، ليف شرايبر، إيف هيوسون، بيلي هاول، ميغان فاهي، دونا لين تشامبلن، جاك رينور، مايكل بيتش، إيشان خاطر، سام نيفولا، ميا إسحاق وداكوتا فانينغ.

وتدور أحداثه في مدينة نانتوكيت، ويتمحور حول حفل زفاف كبير تحول فجأة لكارثة بسبب جريمة قتل، وتحول الجميع إلى مشتبه بهم.

الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذ

شهدت فعاليات افتتاح حفل توزيع جوائز إختيار النقاد Critics Choice AwardsCritics Choice Awards تكريم رجال الأمن والإطفاء في لوس أنجلوس تقديرًا لمجهوداتهم بالفترة الأخيرة للتصدي لحرائق الغابات التي دمرت جزءًا كبيرًا من المدينة.

ونشر الحساب الرسمي لـ حفل توزيع جوائز النُقاد على السوشيال ميديا مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الإنقاذ في لوس أنجلوس من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

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