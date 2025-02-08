شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الخليج 365 المصدر الأول للمعلومة الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالاً بهذه المناسبة، وجه الدكتور أشرف زكي التهنئة لليوم السابع، حيث قال: "ألف مبروك لـ"الخليج 365" صدور العدد 5000، فهى مصدر موثوق فيه يستحق المتابعة وجورنال وطنى لا يبحث عن إثارة الجدل ولا ينشر معلومات مضللة، أما على الجانب الفنى فالجريدة تقدم خدمة إخبارية فنية متميزة ويرجعون لى كمصدر فى الحصول على معلومات موثقة، وهو دليل على الجهد المبذول للوصول لمعلومة حقيقية وليس الجرى وراء السوشيال ميديا وشائعاتها وأكاذيبها، أحب ”الخليج 365” وأعتبرها المصدر الأول للمعلومة.

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

