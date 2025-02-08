حفل جوائز اختيار النقاد 2025 يشهد تكريم رجال الاطفاء في لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 04:19 صباحاً - شهدت فعاليات افتتاح حفل توزيع جوائز إختيار النقاد Critics Choice AwardsCritics Choice Awards تكريم رجال الأمن والإطفاء في لوس أنجلوس تقديرًا لمجهوداتهم بالفترة الأخيرة للتصدي لحرائق الغابات التي دمرت جزءًا كبيرًا من المدينة.كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الإنقاذ في لوس أنجلوس من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".
ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي. ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.
الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذنشر الحساب الرسمي لـ حفل توزيع جوائز النُقاد على "Tik Tok" مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".
@officialcriticschoice
Honoring our fearless first responders and their peer supporterhere at the #CriticsChoiceAwards #CriticsChoice #nominated #starring #firstresponders #LAoriginal sound - Critics Choice Awards
تفاصيل حفل جوائز اختيار النقاد 2025انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، وكان قد تم تأجيل الحفل أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس.
ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي. ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.
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