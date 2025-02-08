جوائز اختيار النقاد 2025: سارة ميشيل غيلار توجه الشكر لرجال الاطفاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 04:19 صباحاً - جاءت ضمن أول الحضور لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice، الممثلة الأمريكية الشهيرة سارة ميشيل غيلار، البالغة من العُمر 47 عامًا، والتي خطفت الأنظار بفستان أسود بسيط، مُزين بوردة سوداء كبيرة، حيث من المقرر أن تقدم غيلار إحدى جوائز الليلة.

سارة ميشيل غيلار في حفل جوائز اختيار النقاد

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عبّرت، عن سعادتها لتواجدها وسط نخبة من الفنانين، ولتقديمها إحدى الجوائز، وذلك خلال لقاء سريع أجرته قبل دخولها قاعة الحفل، والذي نُشر على الصفحة الرسمية للمهرجان على تيك توك وإنستغرام.

وقالت غيلار: "أعتقد أن بداية العام كانت صعبة للغاية، وأن نكون قادرين على تجاوز الصعاب والاحتفال معاً بما تم انجازه العام الماضي هو أمر عظيم، لقد مررنا بكوفيد من قبل وبعدها اضطرابات عديدة، ثم حرائق الغابات في لوس أنجلوس المدينة التي أعيش فيها، وجودنا هنا أمر يدعو للفخر"، كما وجهت غيلار الشكر لرجال الإطفاء الذين ساهموا في المساعدة بحرائق الغابات، ويتم تكريمهم الليلة بالحفل، وتابعت: "أنا فخورة بوجودي هنا مع الأشخاص الذين عملوا بجد أمام الكاميرا، وخلف الكاميرا".

يأتي ظهور سارة في حفل توزيع الجوائز بعد أن أكدت تقارير بأنه يُجرى العمل على جزء جديد من سلسلة Buffy the Vampire Slayer، ولكن عندما وُجه سؤال لها عن حقيقة الأمر، تهربت من السؤال، ومزحت قائلة: "أنا أيضًا أسمع أنه يوجد جزء جديد".

الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذ

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نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على "Tik Tok" مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الأمن والإنقاذ من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

تفاصيل حفل جوائز اختيار النقاد 2025

وكان إنطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، وكان قد تم تأجيل الحفل أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس.

ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.

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