ظهور مميز لـ أندرو سكوت وأريانا غراندي بحفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 04:19 صباحاً - شهدت فعاليات حفل توزيع جوائز إختيار النقاد 2025 ظهور عدد كبير من نجوم هوليوود و العالم، وكان من أبرزهم النجم أندرو سكوت والنجمة أريانا غراندي.

أريانا غراندي تستقبل أندرو سكوت بحفاوة

ظهرت النجمة أريانا غراندي وهي ترتدي فستان لافت للإنتباه خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز إختيار النقاد عبر "إنستغرام" وهي تستقبل النجم أندرو سكوت بحفاوة شديدة.

View this post on Instagram A post shared by Critics Choice (@criticschoice)

وتُنافس النجمة أريانا غراندي بحفل توزيع جوائز إختيار النقاد 2025 Critics Choice Awards في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن مُشاركتها في فيلم "Wicked".

تكريم رجال الاطفاء في لوس أنجلوس خلال حفل جوائز اختيار النقاد 2025

كما يشهد الحفل تكريم رجال الأمن والإطفاء في لوس أنجلوس تقديرًا لمجهوداتهم بالفترة الأخيرة للتصدي لحرائق الغابات والتي دمرت جزءًا كبيرًا من المدينة.

وكان قد نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على "Tik Tok" مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

@officialcriticschoice Honoring our fearless first responders and their peer supporterhere at the #CriticsChoiceAwards #CriticsChoice #nominated #starring #firstresponders #LAoriginal sound - Critics Choice Awards

كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الأمن والإنقاذ من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق " أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

تفاصيل حفل جوائز اختيار النقاد 2025

وكان إنطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، وكان قد تم تأجيل الحفل أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس.

ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».