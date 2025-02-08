شاهدوا كيف بدت نيكول كيدمان في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 04:19 صباحاً - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في نسخته الـ 30، الذي أُقيم بعد تأجيله مرتين بسبب اندلاع حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقد استقبل الحفل العديد من نجوم السينما والتلفزيون الذين كانت من بينهم النجمة العالمية نيكول كيدمان، حيث تخلت عن فساتينها المذهلة واختارت البدلة ورابطة العنق ذات الطابع الرجالي في إطلالتها لحضور الحفل، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلاً على شكل موجات ناعمة متفرقة في المنتصف.

نيكول كيدمان مرشحة في فئة أفضل ممثلة مساعدة

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في حين لم تحصل نيكول كيدمان على أي ترشيح عن دورها في فيلم Babygirl كما حصلت في غولدن غلوب، إلا أنها حظيت على ترشيح أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن أدائها في Lioness.

الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذ

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نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الأمن والإنقاذ من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق " أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

تفاصيل حفل جوائز اختيار النقاد 2025



وكان إنطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، وكان قد تم تأجيل الحفل أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس.

ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.

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