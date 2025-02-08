بعد غولدن غلوب: زوي سالدانا تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 04:19 صباحاً - يواصل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025 Critics Choice Awards، دورته الثلاثون، ومازال مستمرًا في تكريم أفضل النجوم عن أدوارهم المتميزة في أعمال فنية عن أفلام ومسلسلات تألقت خلال العام الماضي، وكانت ضمن المكرمين زوي سالدانا، التي حضرت الحفل بفستان أحمر جريء، بصحبة زوجها ماركو بيريغو.

جائزة أفضل ممثلة مساعدة



فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة كل من؛ دانييل ديدويلر – The Piano Lesson، أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys، أريانا غراندي – Wicked، مارجريت، كوالي – The Substance، إيزابيلا روسيليني – Conclave.

وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة أيضًا خلال الشهر الجاري، في النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.

فيلم Emilia Pérez هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.

الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذ

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نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الأمن والإنقاذ من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

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