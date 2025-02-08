شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد يناقش مسرحية "حبيب أمه" بالهيئة العامة للكتاب.. 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش المخرج الكبير عصام السيد مسرحية "حبيب أمه" للكاتبة نسرين نور، وذلك خلال ندوة عن الأعمال المسرحية يقيمها المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، ويشاركه بالندوة الدكتورة الناقدة أميرة الشوادفي، ويدير الندوة الإعلامي عبد الحميد السيد، وذلك يوم الأحد الموافق 16 فبراير بمنفذ بيع الهيئة العامة للكتاب بوسط البلد، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكشفت الكاتبة نسرين نور عن أن النص المسرحي "حبيب أمه" ديودراما ويدور حول شخصيتين غريبتين لشاب وامرأة يتقابلان في بيت الأخيرة لنتعرف خلال المسرحية عن أسرار خطيرة تتعلق بتاريخ ابن تلك المرأة، المسرحية اجتماعية تدور في إطار كوميدي.

جدير بالذكر أن نسرين نور قدمت عددًا من الأعمال المسرحية المنشورة من قبل منها تجارب نوعية وهي مجموعة نصوص قصيرة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهوجة وبن سوق مسرحيتان صادرتان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما أخرجت عددًا من الأعمال المسرحية منها في قفا رجل بطولة الفنانة القديرة ماجدة منير وعلى سطح الواد حمادة بطولة الفنان محمد خميس.