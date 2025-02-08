شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجي ترتدى نظارة فى بوستر مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCHIT الرقمية عن بوستر جديد للفنانة هناء الشوربجي، من مسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضانى المقبل، وارتدت هناء نظارة خلال البوستر.



هناء الشوربجي

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.