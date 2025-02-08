وصول أنجلينا جولي لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 02:53 صباحاً - بدأ منذ قليل توافد النجوم لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، في دورته الثلاثين، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب الحرائق الهائلة، التي التهمت مئات المنازل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، الولاية التي يُقام بها الحفل.

أنجلينا جولي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد

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وضمن أبرز الحضور الذين وصلوا الحفل، النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العُمر 49 عامًا، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم السيرة الذاتية Maria ، ويتنافس معها عن نفس الفئة، كل من؛ سينثيا إيريفو عن فيلم Wicked، كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم Emilia Pérez، ماريان جان بابتيست عن فيلم Hard Truths، مايكي ماديسون عن فيلم Anora، وديمي مور عن فيلم The Substance.

فيلم "Maria" هو فيلم درامي يتناول السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا ماريا كالاس، ويأتي من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل. ويُشارك ببطولة الفيلم أنجلينا جولي والتي تُجسّد البطولة أمام فاليريا جولينو، هالوك بيلجينر. وشهدت فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض الأول للفيلم.

الإحتفاء برجال الأمن والإطفال وظهور مميز لـ"كلب" الإنقاذ

نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على "Tik Tok" مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

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كما تم الإحتفاء بـ"كلب" وهو عضو بفرق الأمن والإنقاذ من خلال إدارة اختيار النقاد واصفة إياه بالنجم الحقيقي للحفل، حيث تم نشر مقطع فيديو له عبر الحساب الرسمي للحفل على "X" مصحوبًا بتعليق " أخيرًا، وصل النجم الحقيقي للحفل".

تفاصيل حفل جوائز اختيار النقاد 2025

وكان إنطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، وكان قد تم تأجيل الحفل أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس.

ويُقام الحفل في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.

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