وصول أنجلينا جولي لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 02:53 صباحاً - بدأ منذ قليل توافد النجوم لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، في دورته الثلاثين، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب الحرائق الهائلة، التي التهمت مئات المنازل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، الولاية التي يُقام بها الحفل.

وضمن أبرز الحضور الذين وصلوا الحفل، النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العُمر 49 عامًا، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم السيرة الذاتية Maria ، ويتنافس معها عن نفس الفئة، كل من؛ سينثيا إيريفو عن فيلم Wicked، كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم Emilia Pérez، ماريان جان بابتيست عن فيلم Hard Truths، مايكي ماديسون عن فيلم Anora، وديمي مور عن فيلم The Substance.

فيلم "Maria" هو فيلم درامي يتناول السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا ماريا كالاس، ويأتي من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل. ويُشارك ببطولة الفيلم أنجلينا جولي والتي تُجسّد البطولة أمام فاليريا جولينو، هالوك بيلجينر. وشهدت فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض الأول للفيلم.

نشر الحساب الرسمي لحفل توزيع جوائز النُقاد على "Tik Tok" مقطع فيديو لعدد من أفراد الأمن والإطفاء وهم يلتقطون عدد من الصور بعدسات الصحفيين تكريمًا لهم، وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "تكريم المستجيبين الأوائل الشجعان وداعميهم من أقرانهم".

@officialcriticschoice Honoring our fearless first responders and their peer supporterhere at the #CriticsChoiceAwards #CriticsChoice #nominated #starring #firstresponders #LA original sound - Critics Choice Awards