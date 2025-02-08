شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم "نجوم الساحل" وطرحه فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم نجوم الساحل والمقرر عرضه أول أيام عيد الفطر المبارك الصور الأولى من الفيلم، والذي ينضم لسباق الأفلام التي أعلنت خوضها سباق موسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.



احمد داش



فيلم نجوم الساحل



نجوم الساحل



وسبق وهنأ كل الفنان أحمد داش ومحمد فهيم والسيناريست مدحت العدل والمنتج هشام عبد الخالق أبطال فيلم 6 أيام فى العرض الخاص الذي أقيم منذ أيام في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك وآية سماحة.



وحرص كل من الفنان أمير صلاح الدين والمخرج أمير رمسيس على حضور العرض الخاص لفيلم 6 أيام وتهنئة أبطاله، والذي يقام فى إحدى سينمات أكتوبر، ويعرض غدا فى دور العرض السينمائى للجمهور لينافس في موسم منتصف العام.

