أماني السويسي في رحلة حب: “لعنيك حنيت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أيام من عيد الحب، صدرت أحدث أغنيات الفنانة التونسية أماني السويسي بعنوان “لعنيك حنيت” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية رومنسية موضوعاً ولحناً

جاءت أغنية “لعنيك حنيت” بقالب غنائي رومنسي من حيث الموضوع واللحن، وحملت اللهجة المصرية. وتُعتبر بمثابة تعبير وجداني عن حالة الحب والعشق التي تعيشها المرأة حيث تنظر الى شريكها بحنين. وجاء اللحن رومنسياً مع نقلاتٍ سريعة، وقدمته أماني بإحساسها الذي ترجم حالة العشق والخوف والإشتياق.

صُورت في تركيا مع المخرج زياد خوري

صُورت أغنية “لعنيك حنيت” على طريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول – تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، وترجم الكليب في فكرته الأساسية حالة الحنين والشوق للحبيب، حيث تعيش أماني في الكليب قصة حب، ويدفعها الحنين الى زيارة حبيبها الذي يعمل في المطار.

لقطات جمالية ل أماني السويسي

واعتمد المخرج في الكليب على التركيز على وجه أماني السويسي وتقديم لقطات جمالية “بيوتي شوتس”، كما واعتمدت أماني في اطلالتها على المكياج الخفيف والناعم.

هدية لكل العشاق في عيد الحب

وأعربت أماني السويسي عن سعادتها بطرح أغنية “لعنيك حنيت” بالتزامن مع عيد الحب بعد أيام، معتبرةً أنها هدية لكل العشاق حيث تجسد الحب بمشاعر عميقة ورؤية فنية تتسم بالبساطة كي تصل الى الجمهور.

أغنية “لعنيك حنيت” من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.