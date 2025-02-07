شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى لـ بودكاست دوبامين: أحلى هدية جاتلى كانت كلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلى خلال حوارها في بودكاست دوبامين عن أهم هدية جاءت لها في حياتها قائلة: "عام 2002 كنت مخطوبة وجاتلى هدية كلب شى واوا كان جميل جدًا، وكنت مش متعودة على النوع ده من الكلاب وللأسف مات بسرعة جدًا".

وحلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة في بودكاست "دوبامين" الذى يقدمه الإعلامى حسام المراغى، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحدثت حورية فرغلي عن بدايتها وأصعب فترة في حياتها، قائلة: "دخلت التمثيل بمنتهى الصدفة ولم يكن في بالى نهائي، وكنت عاملة نجاح غير طبيعي، وأخدت جوايز وكل حاجة".

وتابعت حورية فرغلي: "وحصلى الحادثة، وبدأ شكلى يتغير بسبب مناخيري، وفى نفس الوقت صوتى مش مظبوط ومش عارفة اتنفس وبقيت بتنفس من فمي، وقعدت 5 سنين لم يكن عندى حاسة شم أو تذوق".

واستكلمت: "دخلت في عمليات كتير وآخر عملية عملتها كان الحمد لله سبب في عودة حاسة الشم من تانى، وشكلى مش اللى أنا عوزاه ولكن مفيش حلول تانى".

ويأتي بودكاست "دوبامين" ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على مواقع التواصل الاجماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن، خاصة الشرائح العمرية الأصغر منها.