محمد سعد يحتفل بنجاح فيلمه الدشاش بهذه الطريقة!

محمد سعد يحتفل بنجاح الدشاش

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"الدشاش" يتصدر شباك التذاكر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - احتفل النجمبنجاح فيلمه "الدشاش"، والذي عاد من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات تقريبًا، ووجه رسالة شكر إلى جمهوره والذي اعتبره سبب أي نجاح وصل إليه، وأهدى هذا النجاح لفريق عمل الفيلم ولجمهوره.بعد تصدر فيلمه "الدشاش" الإيرادات في شباك تذاكر السينمات على مستوى مصر والدول العربية؛ حرص الفنانعلى توجيه رسالة شكر إلى جمهوره وفريق عمل الفيلم وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".حيث قال سعد: "شكراً من قلبي لجمهوري الحبيب..اللي أي نجاح حققته كنت انتوا السبب فيه بعد ربنا وبهدي نجاحي أنا وطاقم العمل لجمهوري واللي جاي احسن..صبح صبح علي احلي جمهور".انطلق فيلم "الدشاش" في دُور العرض المصرية الأربعاء الأول من يناير الماضي، والذي تم طرحه في دُور العرض الخليجية يوم 9 من نفس الشهر. وقد استطاع الفيلم تصدُّر شباك التذاكر في اليوم الأول لعرضه؛ محققاً إيرادات مرتفعة؛ متفوقاً على باقي الأفلام المنافسة.يُشارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان، كلٌّ من:، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.محمد سعد يجدد تعاونه في "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي، وآخرون، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، أحمد فتحي، هذا بالإضافة لبرنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.يمكنكم متابعة الظهور الأول لإبنيْ محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش.. فهل يشبهان والدهما!

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