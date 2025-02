كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs لأحمد عز وكريم عبد العزيز

صور من كواليس فيلم "The Seven Dogs"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - يحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على الترويج لفيلم "The Seven Dogs"الذي يجمع النجمين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عدداً من الصور من كواليس فيلم "The Seven Dogs" للنجمين؛ وشارك صورة جمعت النجمين وعلق عليها معالي المستشار قائلًا: " اتوقع الفيلم يتم عرضه في كل دول العالم ولغات مختلفه".وأكمل المستشار: "مرحله جديده موعودين فيها في السينما العربيه ... النجمين الكبيرين كريم وعز من شهر ٦ الى يناير استعداد للفيلم ومجهود كبير! تعب يستحق بعده ان شاءالله نجاح كبير".كما شارك المستشار تركي آل الشيخ عدداً آخر من الصور والفيديو، وعلق عليها قائلًا: "من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs في استديوهات الحصن BigTime في الرياض... اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني في السينما العربية... سجلوا الكلمة دي علي... النجمين الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد عدة مشاهد تفجـيرات كبيرة وبقوا Medium Well".أطلعوا على كريم عبدالعزيز يعلق على نجاحه: السندباد رجعني للمسرح والباشا حببني فيه أكثريواصل الفنانانتصوير فيلم The Seven Dogs داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.وعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته على"الفيسبوك"، أكد فيه أن فيلم The Seven Dogs سيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.