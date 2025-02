منة شلبي تكشف عن سرها في التمثيل.. وهذا هو موعد اعتزالها!

منة شلبي تكشف عن سرها في التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - كشفت الفنانةعن سر تألقها وتقمصها لشخصياتها التي تقدمها داخل أعمالها الفنية، كما تحدثت عن نيتها في اعتزالها أو توقفها عن الفن في حال شعورها بعدم قدرتها على التمثيل أو تقديم أعمال فنية جديدة.حلت الفنانةضيفة الإعلامية لانا الجندي في برنامجها "لانا والنجوم" المذاع عبر قناة "سكاي نيوز عربية"؛ وخلال الحلقة كشفت منة عن سر تألقها وتقمصها لأدوارها الفنية قائلة: "لا أحب التمثيل بل أحب أن أشعر أني هذه البنت أو الست، ومن بداية عام 2015 قررت تجربة شيء جديد وهو أن أتجرد من ذاتي تمامًا وابدأ أفكر في الشخصية بشكل حقيقي".وأكملت منة: "من 2015 بدأت أفكر أن منة دي ليست لها أي أهمية، والمهم هو الشخصية التي أؤديها، وهناك أدوار لم أمرّ بها في حياتي مثل شخصيتي في فيلم "تراب الماس"، وكان أستاذ أحمد مراد أرسل لي فيديوهات لبنات مررن بنفس القصة، فهذا الدور انتقل تأثيره عليّ إلى منزلي، لأنه من الأدوار التي بها نقطة تحول وعقدة ومن أجل ذلك أستمر في التفكير في الشخصية حتى أثناء وجودي في المنزل".كما كشفتخلال الحلقة عن الموعد التي تقرر فيه أن توقف التمثيل، حيث قالت: "عندما أشعر أنني لا أستطيع القدرة على العطاء، أو "مبقاش" أولوية عندي، والحماس والشغف توقف، أو كبرت أو عايزة أبقى لوحدي وفي حالي، ومش قادرة على العيشة دي، بس حالياً لأ، لكن ممكن".وأكملت منة: "قد مررت بالحالة دي سابقًا بعد عرض مسلسل "بطلوع الروح"، ظللت لمدة ثلاث أشهر لا أكلم أحداً، لأني كنت متأزمة ومتأثرة جدًا من الشخصية ولا أريد أن أكلم أي شخص، وعندما كنت أسمع موسيقى المسلسل "أتقبض" كأني مازلت داخل العمل".أطلعوا على شائعات الارتباط تطارد الفنانين آخرهم أمير المصري وأحمد الفيشاوي ومنة شلبييواصل الفنانانوأحمد عز تصوير فيلم The Seven Dogs داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية ، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.وعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانةأولى البطولات النسائية بالعمل أمام كريم عبد العزيز و، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.كما تستعدلبدء تصوير فيلم "السلم والثعبان – أحمد وملك" بمشاركة، ويكتبه أحمد حسني ويخرجه طارق العريان، ويعد الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي قام ببطولته الفنانون هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي عام 2001 من أبرز الأفلام الرومانسية التي تم تقديمها في السينما.قاربت على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يأتي بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، وعصام عمر وبيومي فؤاد وسماح أنور وعدد كبير من الفنانين ومقرر طرحه في موسم صيف 2025.عُرض لها مؤخراً فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً بوصول إيراداته إلى 82 مليون جنيه منذ طرحه في نوفمبر الماضي، الفيلم بجمع منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.يمكنكم متابعة أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطان