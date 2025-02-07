العائلة المالكة السويدية ترحب بمولودة الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - رحبت العائلة المالكة السويدية بعضوة جديدة، حيث نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي السويدي خبر استقبال الأمير كارل فيليب- نجل الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا- وزوجته الأميرة صوفيا مولودتهما الرابعة.

الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيل يستقبلان مولودتهما الرابعة

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شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة السويدية عبر إنستغرام، خبر استقبال الأمير كارل فيلب والأميرة صوفيا ابنتهما الرابعة من خلال بيان جاء فيه: "يسر مكتب المارشال أن يعلن أن صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفيا، يوم الجمعة 7 فبراير 2025 في الساعة 13:10، وضعت ابنة بصحة جيدة في مستشفى داندريد".

إعلان حمل الأميرة صوفيا

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أعلنت العائلة المالكة السويدية عبر الحساب الرسمي على إنستغرام، وموقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب ينتظران طفلهما الرابع. وعلّقا على المنشور الذي حمل صورة الزوجين: "يسرّ الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا أن يعلنا أن الأميرة تنتظر الطفل الرابع للزوجين. الأميرة صوفيا في صحة جيدة، ومن المتوقع الولادة في فبراير 2025، ولا يتوقع حدوث أي تغييرات في البرنامج الرسمي للأميرة صوفيا خلال الخريف".

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علاقة الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب

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في صيف عام 2009، التقى الأمير كارل فيليب بصوفيا هيلكفيست من خلال أصدقاء مشتركين باستاد جنوب السويد، على الرغم من لقائهما في مناسبات أخرى، لكنهما تحدثا فقط في ذلك اللقاء.

كان الأمير حينها لا يزال يستمتع بحياته الجامعية، بينما كانت "صوفيا هيلكفيست" عائدة لتوها إلى وطنها بعد قضاء أربع سنوات في الدراسة في مدينة نيويورك. حاول الزوجان جاهديْن إبقاء علاقتهما بعيدة عن الصحافة، ومع ذلك، في أوائل عام 2010، انطلقت الأخبار عن علاقتهما، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه السويديون، ورغم كل الصعاب أعلن الديوان الملكي في السويد خطوبة الأمير كارل فيليب والسيدة صوفيا هيلكفيست في 27 يونيو 2014.

في ذلك اليوم، جثا الأمير على ركبة واحدة ليطلب من صوفيا الزواج منه. وفي وقتٍ متأخر من بعد الظهر، تم الإعلان عن الخطوبة، ووقفا أمام القصر الملكي في ستوكهولم، ثم قررا عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل الزواج.

وبعد عام، تحديداً في 13 يونيو من عام 2015، تم الزواج؛ خلال حفل أقيم في الكنيسة الملكية في القصر الملكي في ستوكهولم، وبالإضافة للقب أميرة السويد، حصلت صوفيا أيضاً على لقب "دوقة فارملاند".

للزوجين ثلاثة أطفال: الأمير ألكسندر، الأمير غابرييل، والأمير جوليان. وُلد أول طفل للأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا، الأمير ألكسندر، في عام 2016. وُلد طفلهما الثاني، الأمير غابرييل، في عام 2017، ثم ابنهما الثالث، الأمير جوليان، في عام 2021.

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