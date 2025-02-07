بعد حذف أغنيتها 60 دقيقة حياة.. أول رد من أصالة: الأمين لا يخون ولا يكذب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - في أول رد من الفنانة السورية أصالة نصري بعد حذف أغنيتها "60 دقيقة حياة"، وجهت رسالة غامضة وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".
وقد انهالت عليها التعليقات التي تخمن أن هذا التعليق تقصد به طليقها المخرج طارق العريان، والذي حذف أغنيتها على موقع "يوتيوب"، في ظل تقديم عدد كبير من متابعيها دعمهم لها.
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وقال طارق العريان في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي، إن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو منصة "يوتيوب"؛ حيث أثبتت المنصة أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وذلك بعدما تقدّم العريان بأوراق ومستندات رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائياً من قناة الفنانة أصالة.
وأضاف طارق العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها الأغنية مثار الجدل "60 دقيقة حياة" مع أصالة، وذلك بشكل ودّي مع الجهات والفنانين المعنيين، ولكن من دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.
واستكمل العريان في بيانه، أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وكان أول رد من منصة اليوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي أغنية "60 دقيقة حياة".
وأكّد العريان أن أغنية "60 دقيقة حياة" ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع؛ حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً. ومن بينها أيضاً أغاني: "خانات الذكريات"، و"الورد البلدي"، و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"؛ إضافة إلى ألبومات: "مهتمة بالتفاصيل"، و"شخصية عنيدة"."
واضطر طارق العريان لإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي رسمي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداوَل على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام، والهجوم الذي تعرّض له من الجماهير من دون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث. مؤكداً أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية ما دامت الحلول الودية والمهنية لم تُجدِ نفعاً.
وقد رجح عدد كبير من جمهور ومحبي أصالة أن السبب وراء ذلك قد يكون غضب طارق العريان من أصالة، بعد ثنائها على زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن خلال حفل توزيع جوائز Joy Award 2025 والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بعد حصولها على جائزة الفنانة المفضلة، حيث أشادت بمساهمة زوجها فائق حسن في مسيرتها الفنية دون أن تذكر دوره خلال سنوات زواجهما.
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أول تعليق من أصالة بعد حذف أغنيتهافي أول تعليق منها بعد حذف أغنيتها "60 دقيقة حياة"، كتبت أصالة من خلال حسابها الشخصي على "إكس" تغريدة جاء فيها : " الأمانه لاتتجزأ والأمين لايغدر ولايخون ولايكذب ولايستغلّ ولايظلم والعكس صحيح".
وقد انهالت عليها التعليقات التي تخمن أن هذا التعليق تقصد به طليقها المخرج طارق العريان، والذي حذف أغنيتها على موقع "يوتيوب"، في ظل تقديم عدد كبير من متابعيها دعمهم لها.
أطلعوا على joy awards 2025.. طارق العريان يفوز بجائزة أفضل مخرج عن فئة السينما
القصة الكاملة وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة"كشف المخرج والمنتج طارق العريان عن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة من موقع "يوتيوب" بعد أكثر من 9 سنوات على طرح الأغنية، وذلك عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.
وقال طارق العريان في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي، إن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو منصة "يوتيوب"؛ حيث أثبتت المنصة أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وذلك بعدما تقدّم العريان بأوراق ومستندات رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائياً من قناة الفنانة أصالة.
وأضاف طارق العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها الأغنية مثار الجدل "60 دقيقة حياة" مع أصالة، وذلك بشكل ودّي مع الجهات والفنانين المعنيين، ولكن من دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.
واستكمل العريان في بيانه، أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وكان أول رد من منصة اليوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي أغنية "60 دقيقة حياة".
وأكّد العريان أن أغنية "60 دقيقة حياة" ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع؛ حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً. ومن بينها أيضاً أغاني: "خانات الذكريات"، و"الورد البلدي"، و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"؛ إضافة إلى ألبومات: "مهتمة بالتفاصيل"، و"شخصية عنيدة"."
واضطر طارق العريان لإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي رسمي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداوَل على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام، والهجوم الذي تعرّض له من الجماهير من دون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث. مؤكداً أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية ما دامت الحلول الودية والمهنية لم تُجدِ نفعاً.
أغنية "60 دقيقة حياة"يُذكر أن أغنية "60 دقيقة حياة" كانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة، وظهر للنور منذ تسع سنوات، وضم عشر أغنيات، من بينها: "ملهمته الوحيدة"، و"خانات الذكريات". وقد حققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع، رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حالياً على نهج الاتجاهات القانونية للمطالبة بحقوقه.
وقد رجح عدد كبير من جمهور ومحبي أصالة أن السبب وراء ذلك قد يكون غضب طارق العريان من أصالة، بعد ثنائها على زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن خلال حفل توزيع جوائز Joy Award 2025 والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بعد حصولها على جائزة الفنانة المفضلة، حيث أشادت بمساهمة زوجها فائق حسن في مسيرتها الفنية دون أن تذكر دوره خلال سنوات زواجهما.
https://www.instagram.com/p/DFFmSr6szyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFFmSr6szyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFFmSr6szyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم متابعة أحلام تتصدر الترند في الآونة الأخيرة.. وما علاقة أصالة وأنغام وفوزالفهد؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».