شاهدوا البوسترات الجماعية والفردية لأبطال مسلسل كامل العدد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 07:20 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "كامل العدد" البوسترات الدعائية الجماعية والفردية لأبطال الموسم الثالث الذي يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة حالياً للعرض فى موسم دراما رمضان 2025، حيث ظهر على البوستر الجماعي بطلا العمل دينا الشربيني وشريف سلامة ومعهما أبناؤهما الثمانية.

كامل العدد مستمر للموسم الثالث

"كامل العدد" من المسلسلات التي حققت نجاحاً لافتاً في شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة، حيث فرض نفسه كواحد من الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وفي نفس الوقت تطرح العديد من القضايا التي تخص الأزواج وكذلك الأطفال والشباب في المراحل التعليمية المختلفة وهذا ما دفع القائمين على العمل لتقديم مواسم جديدة وصلت إلى الثالث الذي يحمل اسم "كامل العدد ++".

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يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.

الغائبون عن الموسم الثالث

فيما يغيب عن الموسم الثالث خروج بعضاً من الأحداث بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم جيهان الشماشرجي التي اعتذرت بسبب مشاركتها في مسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في رمضان هذا العام، وكذلك آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال.

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مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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