شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل بلوك جديد في مسلسل حكيم باشا والعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان والذي يخوض به الدراما الصعيدية المشوقة لأول مرة، ببوستر فردي للفنان ميدو عادل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: دراما وتشويق مع محمد عادل في مسلسل حكيم باشا يُعرض في رمضان 2025 على WATCHIT



ميدو عادل

حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، إلى جانب فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سارة نور، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي تشويقي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتغل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

