شكرا لقرائتكم خبر عن أماني السويسي في رحلة حب بإسطنبول بأغنية "لعنيك حنيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من عيد الحب، صدرت أحدث أغنيات الفنانة التونسية أماني السويسي بعنوان "لعنيك حنيت" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "لعنيك حنيت" بقالب غنائي رومنسي من حيث الموضوع واللحن، وحملت اللهجة المصرية، وتُعتبر بمثابة تعبير وجداني عن حالة الحب والعشق التي تعيشها المرأة حيث تنظر الى شريكها بحنين، وجاء اللحن رومنسيًا مع نقلاتٍ سريعة، وقدمته أماني بإحساسها الذي ترجم حالة العشق والخوف والاشتياق.

صُورت أغنية "لعنيك حنيت" على طريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول - تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، وترجم الكليب في فكرته الأساسية حالة الحنين والشوق للحبيب، حيث تعيش أماني في الكليب قصة حب، ويدفعها الحنين الى زيارة حبيبها الذي يعمل في المطار.

وأعربت أماني السويسي عن سعادتها بطرح أغنية "لعنيك حنيت" بالتزامن مع عيد الحب بعد أيام، معتبرةً أنها هدية لكل العشاق حيث تجسد الحب بمشاعر عميقة ورؤية فنية تتسم بالبساطة كي تصل الى الجمهور.

أغنية "لعنيك حنيت" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح .