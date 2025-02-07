شكرا لقرائتكم خبر عن دراما ومشاعر ومفاجآت.. Watch it تشوق جمهورها لـ وتقابل حبيب ببوستر لـ صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل وتقابل حبيب، بطرح بوستر للفنان الكبير صلاح عبد الله، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "دراما ومشاعر ومفاجآت، النجم صلاح عبد الله في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.