شكرا لقرائتكم خبر عن بالجلباب والعمة.. watch it تروج لمسلسل حكيم باشا ببوستر لمحمد نجاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان والذي يخوض به الدراما الصعيدية المشوقة لأول مرة، ببوستر فردي للفنان محمد نجاتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: شوفوا الدراما والتشويق مع النجم محمد نجاتي في مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025 على WATCHIT".

حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، إلى جانب فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سارة نور، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي تشويقي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتغل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

وفي تصريح سابق لـ ”الخليج 365” أعرب نجاتى عن سعادته بالمشاركة في العمل، خاصة أنه التعاون الثالث دراميا الذي يجمعه بمصطفى شعبان، حيث شارك من قبل معه فى مسلسلى "مزاج الخير وبابا المجال".

وأضاف "نجاتي" أن مصطفى شعبان نجم كبير وأعماله تحقق نجاح وأنه يجتهد في هذا العمل حتى يستكمل نجاحاته معه، مشيرا أن المسلسل تدور أحداثه في الصعيد و يقوم بأداء شخصيه بحر وان كل ما يستطيع كشفه عن الشخصية التي يجسدها بالمسلسل أن دوره به كثير من اسمه بالمسلسل وأنه متفائل بالعمل ده جدا ومتفرغ له تفرغ كامل ويتمنى أن ينال إشادة الجمهور".