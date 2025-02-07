أصدقاء صوفيا فيرغارا قلقون من خطر وقوعها في يد انتهازيّ… تقرير يلقي الضّوء

ظهرت قبل أيّام إشاعة اكتسبت زخمًا حول احتمال وجود علاقة رومنسيّة بين الممثّلة صوفيا فيرغارا وسائق الفورمولا١ لويس هاميلتون. مع ذلك ومع اكتساب التّقرير زخمًا، أعرب أصدقاء فيرغارا عن قلقهم بشأن خطر وقوعها في أيدي انتهازيّ.

وبحسب موقع “رادار أونلاين”، يقول أصدقاء صوفيا إنّ هاميلتون ليس مهتمًّا كثيرًا بها، لأنّه يواعد عدّة نساء في الوقت نفسه: “كلاهما جميلان والكيمياء بينهما قويّة جدًّا، لذا بطبيعة الحال فإنّ صوفيا متحمّسة، لكنّ أصدقاءها قلقون”.

بدأت إشاعات هذه الرومنسيّة الجديدة عندما شوهد لويس وصوفيا وهما منسجمان جدًّا خارج مطعم في نيويورك في يناير/كانون الثّاني الماضي: وأضاف المصدر “لقد كان يلاحقها لفترة من الوقت، وهي استسلمت أخيرًا وأعطته فرصة”.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أنّ هذه العلاقة قد لا تنجح، لأن لويس معروف بأسلوبه الذي يعتمد على الحبّ ثمّ الرّحيل، وهذا هو آخر شيء تحتاجه صوفيا في حياتها الآن، فهو لا يستطيع التّوقّف عن مغازلة النّساء الجذّابات اللواتي يُلقينَ بأنفسهنَّ عليه أينما ذهب. صوفيا لديها نزعة غيرة ستتغلّب عليها قريبًا.

في الواقع، لهاميلتون تاريخ طويل من العلاقات الرومنسيّة مع المشهورات في سنّ الأربعين: من صوفيا فيرغارا إلى نيكول شيرزينغر، إلى جانب صوفيا ريتشي، كيندال جينر، ريهانا، ريتا أورا، شاكيرا وجيجي حديد.

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“(هاملتون) ساحر للغاية، يحبّ النّساء الجميلات وهنّ يحببنه، لكنّه لا يدوم لفترة طويلة أبدًا”

تبحث صوفيا فيرغارا، البالغة من العمر اثنين وخمسين عامًا، عن الحبّ بعد طلاقها من جو مانغانييلو في عام ٢٠٢٣. وحتّى أشهر قليلة مضت، كانت تواعد الجرّاح جاستن سليمان، قبل الانفصال في أكتوبر ٢٠٢٤.