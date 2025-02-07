بالفيديو- الفرقة العالمية الفلبينية “ريفرمايا” تشعل أجواء موسم الرياض

ضمن حفلات موسم الرياض، استضافت العاصمة السعودية الرياض حفلًا موسيقيًا عالميًا لفرقة “ريفرمايا” الفلبينية، حيث أُقيم الحفل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور غفير من عشاق موسيقى الروك وحضور أكبر من الجالية الفلبينية التي ملأت المكان وذلك بعدما كشفت الشركة المنظمة “بنش مارك”في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل.

الحفل، الذي حظي بحضور جماهيري كبير، استمر لمدة ثلاث ساعات، استمتع خلالها الجمهور بأجمل أغاني الروك العالمية والفلبينية.

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الجدير بالذكر أن مثل هذه الحفلات تعزز التنوع الثقافي وتوفر تجارب ترفيهية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الجاليات المقيمة في السعودية.