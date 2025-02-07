في رمضان: إلهام الفضالة أم متسلطة على أبنائها وزوجاتهم في “بيت حمولة”

عائلة كبيرة تعيش تحت سقف واحد، ولكن ما يفرقها أكثر مما يجمعها، فهناك صراعات وأسرار تظهر من الماضي مهددة ترابطها ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية “بيت حمولة”، فكرة وسيناريو وحوار جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري وبطولة النجمة إلهام الفضالة، وهو من إنتاج “عدسة للإنتاج والتوزيع الفني”، وتنفيذ شركة “Talent” للإنتاج، ويعرض على MBC1، في رمضان، كما يُعرض على شاهد في رمضان.

يرصد العمل يوميات أسرة في بيت حمولة، تعاني من تسلط جميلة وجبروتها، هي الجدة الخمسينية والأم المسيطرة على أبنائها، وهم خمسة شبان وشابة واحدة. تشتعل الصراعات والتوترات بين الأبناء وزوجاتهم، وتتصاعد المشاكل الاقتصادية وتظهر الوجوه الخفية لكل فردٍ من تلك العائلة، بين حسد وكره، خيانة وخداع. وهنا تحاول جميلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والإمساك بزمام الأمور من جديد، لكن هل تتغلب العائلة على تحدياتها أم تصل إلى الانهيار؟

تخوض إلهام الفضالة من خلال هذا العمل تجربتها الإنتاجية الأولى، وتقول: “كانت نية الإنتاج في بالي منذ زمن، لكنني كنت متخوفة من الأمر، إلى أن وجدت دعماً من العائلة الأمر الذي دفعني إلى القيام بهذه الخطوة اليوم، خصوصاً أنني عملت مع شركات إنتاج كثيرة على امتداد ربع قرن تقريباً، وأنا قررت الإنتاج ولا أبحث عن الربح بقدر تقديم عمل متكامل مع ممثلين ونجوم محببين عند الجمهور”. وتوضح أن “بيت حمولة”، هو من الأعمال التي تدخل قلب المشاهد دون استئذان، من خلال دراما اجتماعية عائلية يشاهدها الصغير قبل الكبير، تجمع بين الأجواء الاجتماعية الدرامية الممزوجة بالكوميديا الخفيفة”.

تردف الفضالة بالقول أن “جميلة هي أم لخمسة شبان وابنة. هي شخصية قوية وواثقة من نفسها، مغرورة وطيبة في الوقت نفسه، ومسيطرة على حياة أولادها ليس لأنها تحب السيطرة بل لأنها هكذا تعرف كيف تعبّر عن حبها لأولادها وخوفها عليهم، وكذلك على زوجهاتهم، لذا فهي ترسم حياتها معهم بقلم ومسطرة،إن جاز التعبير، وضمن خليط من الأحداث المتنوعة”. أم السؤال الأبرز فهو “هل يعطيها أولادها درساً في الحياة بحيث تغير أفكارها وطباعها أم تخسرهم بسبب عنادها وغرورها؟”.

تشرح الفضالة أن العمل يضم كوكبة من الممثلين في أدوار أبناء جميلة وزوجاتهم وأحفادها، “وهي روحها في أحفادها، ومنهم الممثلة الواعدة زهراء دهراب، التي تقدم دور الحفيدة المحببة لدى الجدة وتحمل اسمها، ثم غرور صفر، شهد الياسين، ليالي دهراب، زينة كرم، شيلاء سبت، وتحت إدارة سائد الهواري الذي يجيد إدارة الدفة الإخراجية للأعمال التي تضم مجاميع وحشود من النجوم”.

من جانبه، يقول المخرج سائد بشير الهواري أن “بيت حمولة” هو قصة عائلية محورها الصراعات والتوترات التي تنشأ داخل أسرة كبيرة، حيث تترأس الأم “جميلة” ( الهام الفضالة) البيت وتسعى بسلطتها القوية إلى فرض سيطرتها على حياة أبنائها وأفراد عائلتها”، مشيراً إلى أن “العمل هو أولى تجارب الفضالة في تنفيذ الإنتاجات الدرامية من خلال شركتها (Talent Production)، وقد وفرت له كل السبل لكي يخرج بشكل يليق بذائقة المشاهد في رمضان”.

يردف الهواري قائلاً أن “هذا اللقاء السادس لي مع الفضالة، وأعتبر هذه التجربة مختلفه عما سبق لعدة عوامل أهمها الشخصية الجديدة لنجمة العمل، حيث تقدم دور أم لابناء متزوجين وجدة في الوقت نفسه، والعامل الثاني يكمن في الكم الكبير من الممثلين في المشهد الواحد، حيث لا يقل عدد الممثلين عن 20 شخصاً أحياناً، بالإضافه إلى الأحداث المتسارعه، وطبيعة المشاهد التي تشهد مناسبات كبيرة، كالأعراس والخطب والأجواء الرمضانية والعيد وكثير من مشاهد المجاميع”. يشيد بنص الكاتبة جميلة جمعة، وهو ثاني عمل يجمعه بها بعد “خواتي غناتي”، مضيفاً أنني أعتبر هذا المسلسل هو الأهم في مسيرتي الفنية والسبب ان الأحادث تدور بالكامل في البيت (موقع تصوير رئيسي واحد) وموقع آخر هو (الشاليه) ، لذا كان بالنسبة لي تحدياً كبيراً في ربط المشاهد والأحداث الدرامية والمحافظة على الايقاع السردي والبصري للقصة”. ويضيف أن “تتر العمل أدته بشكل ملفت الفنانة الكويتية حنين، وتم تصويره في القاهرة”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “بيت حمولة”، يجمع إلى جانب إلهام الفضالة، كل من طيف، شهد الياسين، ليالي دهراب، شيلاء سبت، حسين الحداد، عبدالله البلوشي، زينب كرم، منصور البلوشي، شملان العميري، شيماء قمبر، زينب شعبان، في الشرقاوي، غرور صفر، علي محسن وآخرين، وهو من إخراج سائد الهواري.