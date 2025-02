كيف أقنعهن جميعاً بـ"التعري"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: من بيانكا سينسوري إلى كيم كارداشيان، الأمر كله يتعلق بما يريده"، فكيف ينجح كاني ويست في كل مرة في دفعهن للتعري بهذا القدر الصادم من الجرأة؟.

بعد عقد من الزمان منذ أن شجع كاني ويست زوجته آنذاك كيم كارداشيان على "كسر الإنترنت بحثاً عنها" من خلال الظهور عارية لمجلة Paper Magazine، حاول فعل ذلك مرة أخرى - هذه المرة من خلال إقناع زوجته بيانكا سينسوري بالتجول على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي مرتدية فستانًا قصيرًا شفافًا أظهر جسدها بالكامل.

وقال أصدقاء مغني الراب لصحيفة "ذا بوست" إن ويست البالغ من العمر 47 عامًا أراد تكرار الضجة التي حصلت عليها كارداشيان عندما أظهرت مؤخرتها الشهيرة على غلاف مجلة Paper في 2014.

وقال أحد أصدقائه الذي يتحدث معه بانتظام والذي تحدث معه منذ الحيلة الأخيرة بدفع سينسوري للتعري: "لقد أراد المزيد من الشهرة والصخب والجدل، وكان يعلم أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تجعل بيانكا عارية، لم تعجبها الفكرة في البداية، لكن الأمر كله يتعلق بما يريده."

زوجته كانت خائفة من التعري

وبدا أن زوجته كانت خائفة من التعري في مثل هذا المكان العام، حيث قال خبير لغة الجسد لصحيفة واشنطن بوست إن سينسوري - الذي تزوج ويست منها منذ عام 2022 - أظهرت "خوفًا" على السجادة الحمراء.

لكن كارداشيان لم تظهر أي خوف عندما ظهرت عارية في عام 2014 - على الرغم من أن قرارها صدم المنتجين في برنامج "Keeping Up With The Kardashians" في ذلك الوقت، الذين اعتقدوا أن العري غير ضروري. كانت كارداشيان بالفعل من المشاهير وأمًا لنورث ويست بحلول ذلك الوقت.

كيم كاردشيان لا تحتاج إلى التعري



قال أحد منتجي برنامج الواقع الشهير: "كنا ضد نشر هذا المنشور، فلماذا كانت بحاجة إلى القيام بذلك؟ أعلم كيف أصبحت مشهورة، ولكن هناك نقطة لا يستطيع فيها نجوم الصف الأول الظهور عاريين".

وتابع المنتج: "لا يمكنك رؤية ماريسكا هارجيتاي عارية"، في إشارة إلى نجمة مسلسل "Law & Order SVU" التي كانت الممثلة الأعلى أجراً على شاشة التلفزيون خلال العقد الماضي، "لا يمكنك رؤية جوليا روبرتس أو جوينيث بالترو عاريتين، لأنهما أفضل من ذلك."

"إن التعري من أجل مجلة لم يسمع عنها أغلب الناس من قبل ليس ما ينبغي أن تفعله النجمة الشهيرة، لم يرغب أحد في أن تفعل ذلك - باستثناء كاني. لم تكن لتفعل ذلك لولا كاني."

بعد انفصالهما، كانت كارداشيان صريحة بشأن كيفية إدارتها لتفاصيل خزانة ملابسها، وغالبًا ما كان يجبرها على ارتداء ملابس لا ترغب في ارتدائها.

قالت في حلقة من برنامج "KUWTK" عام 2022: "لقد وصلت إلى نقطة حيث كنت أطلب منه النصيحة في كل شيء - حتى ما أرتديه".

"كان دائمًا يخبر كيم بما تعتقد أنه يجب عليها ارتداؤه، وإلا كان يقول لها 'سيكون من المضحك إذا فعلت هذا أو ذاك'."

وقال المنتج "لقد حاولت كيم جاهدة الاستماع إليه عندما استطاعت، لقد أخذتها جانبًا ذات مرة وسألتها عن الأمر، فقالت: "إذا كان بإمكاني أن أقول نعم، فسأقول نعم. ولكن إذا قلت لا، فهذا أمر نهائي". لكنها حاولت أن تقول نعم قدر الإمكان".

وكان التعامل مع مظهر شريكاته نمط بالنسبة لويست، الذي كان على علاقة أيضًا بأمبر روز من عام 2008 إلى عام 2010.

روز أيضاً استجابت له

بعد انفصالهما، قالت روز إنها اضطرت إلى الاستجابة لمطالبه بشأن متى يجب أن ترتدي ملابس محتشمة ومتى يجب أن تكشف كل شيء.

قالت روز في بودكاست Drink Champs في عام 2017: "كانت بمثابة صدمة ثقافية لشخص مثلي، كنت أتجرد في ملتقى سو قبل أسبوع من مقابلتي له، فجأة، وجدت نفسي في باريس ولندن، وأرتدي ملابس باهظة الثمن حقًا"، كما تذكرت، لم يدرك الناس أنني كنت أبلغ من العمر 24 عامًا فقط وكان هو يبلغ من العمر 32 عامًا. كنت غير ناضجة للغاية. لم أكن أفهم الحاجة إلى مصففي الشعر." وأضافت "كاني أخبرني بما يجب أن أفعله ومتى أفعله، ولقد فعلت ذلك."

ويست فخوراً بخطف الأضواء

في حين أن سينسوري ربما كانت مترددة بشأن ملابسها ليلة الأحد، إلا أن ويست كان مسرورًا برد الفعل - وحتى أنه تفاخر بأنه "تغلب على جوائز غرامي".

وقال :"من أجل التوضيح، في الرابع من شباط (فبراير) 2025، أصبحت زوجتي هي الشخص الأكثر بحثًا على جوجل على كوكب الأرض"، كما نشر على موقع إنستغرام.

ويبدو أن هذه هي اللحظة التي سيتذكرها الجميع من حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025. لن يتحدثوا عن أي شيء آخر. سيتحدثون فقط عن كاني".

ولم يستجب ممثلو ويست وكارداشيان لطلب التعليق. ومن غير الواضح ما إذا كانت سينسوري لديها ممثل مخول للتحدث نيابة عنها، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".