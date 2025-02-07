شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: الخليج 365 مؤسسة لها ثقل وانتشار كبير بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالاً بهذه المناسبة، وجه النجم محمد عدوية التهنئة لليوم السابع، حيث قال ألف مبروك لـ"الخليج 365" وعقبال العدد رقم مليون.. وأشكر الخليج 365 على الثقة التي يمنحونها لى دائمًا وأتمني أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار، وأكثر مايجعلني أشعر بالسعادة هو نشر أخبارى الفنية على مؤسسة ذات ثقة كبيرة وثقل وتتمتع بانتشار كبير في الشرق الاوسط.

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.



