شكرا لقرائتكم خبر عن دراما مثيرة هتشدكم.. Watch it تروج لمسلسل وتقابل حبيب ببوستر لـ حنان سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل وتقابل حبيب بطرح بوستر للنجمة حنان سليمان، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "النجمة حنان سليمان في دراما مثيرة هتشدكم في مسلسل وتقابل حبيب يُعرض في رمضان 2025".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وعرض للفنانة حنان سليمان في رمضان الماضي، مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته بجانب حنان سليمان كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.