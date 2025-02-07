شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة نور الدمرداش.. اكتشفه أنور وجدي ووالدته سبب زواجه من كريمة مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة المخرج والفنان نور الدمرداش، اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، والذى يعد واحدًا من أهم صناع الدراما المصرية، فقد أخرج العديد من الأعمال الناجحة والتي تعتبر بصمة في تاريخ الفن المصرى، كما أنه شارك في العديد من الأعمال من خلال التمثيل والتي كان يغلب عليها الطابع الكوميدى وكان سببًا في إسعاد المشهدين بطلته على شاشتى السينما والتليفزيون.

اكتشفه للسينما الفنان أنور وجدى، وأسند إليه بطولة فيلم "ليلة العيد".. حاز دبلوم معهد التمثيل العالى وكان ترتيبه الثانى، ورشحته الوزارة للسفر فى بعثة فنية للخارج وهكذا أصبحنا نرى طبقة من الممثلين يقومون على الدراسة العالية فى الجامعات، ثم ينزلون إلى ميدان الفن بروحهم الجديدة

المخرج الراحل نور الدمرداش تزوج من الفنانة الراحلة كريمة مختار، وكانت من أنجح العلاقات الزوجية من داخل الوسط الفني والتي أسفرت عن انجابهم 4 أبناء هم المهندس شريف الدمرداش والمخرج أحمد الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش، وابنة وحيدة هي هبة الدمرداش.

وفى إحدى اللقاءات التليفزيون كشفت الفنانة كريمة مختار، عن قصة التعارف واللقاء الأول بينهم حتى ذهابه لمنزل أهلها، قائلة، كنت بدرس في المعهد العالى للفنون المسرحية، وكان شكلى صغير جدا وليا ضفاير ولبسى باين عليه إنى تلميذة مش ممثلة وبلبس حاجات تلفت النظر لأنى دخلت المعهد لحبى الشديد للفن وكنت بدرس موسيقى وتمثيل، ومكنتش ببص لشباب خالص ولا يهمنى في شئ.

وأضافت كريمة مختار، نور الدمردش كان يسبقنى بسنوات لأنه كان وقتها في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى، وهو كان ظابط في سلاح الفرسان وخريج جامعة وله بعض المواصفات بتخلى الناس تبصله وكانت البنات تقعد تتفرج عليه، لكن أنا الحقيقة كنت بخاف منه جدا، وكده كده انا بعيدة خالص عن الموضوع ده.

وتابعت كريمة مختار، لغاية لما اتقابلنا في مسلسل إذاعى وكان عامل دور شرير واتكلمنا من خلال العمل شوية وهنا بدأ التعارف، ولكن أنا في البداية مكنتش موافقة لأنى كنت أسمع أنه شقى ولعبى، ولكن ده كان غير صحيح ومش لازم نصدق كل الكلام اللى بيقولوا الناس لأن الأيام أثبتت أن كل الكلام اللى اتقال عليه غير صحيح تماما.

واستكملت، المهم جم يزورونا وانا قايلة عندى في البيت انى مش موافقة ولكن والدتى قالتلى دول ضيوف اطلعى سلمى بس عليهم وكده وخلاص، ولما شوفت والدته وافقت عليه علطول لأن لما شفت والدته قلت مش ممكن يكون ابن الست دى شخص يكون وحش أبدا وده كان سبب تراجعى عن الرفص وموافقتى على الزواج منه.