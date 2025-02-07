شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للمخرج المغربى هشام فلاح بمهرجان الإسماعيلية عن تطور السينما فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

شارك المخرج المغربي هشام فلاح في محاضرة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الوثائقية والقصيرة المنعقد في الفترة من الخامس إلى الحادي عشر من فبراير 2025 بمشاركة ستة وثمانين فيلمًا من اثنتين وثلاثين دولة.

وتحدث هشام فلاح خلال المحاضرة عن دوره كمدير فني لمهرجان سلا الدولي لسينما المرأة بالإضافة إلى إدارته لمهرجان أكادير الدولي للفيلم الوثائقي فيدا دوك.

كما عرض خلال المحاضرة فيلمًا بعنوان في رأس اللص وهو أحد المشاريع التي قدمها الطلاب المشاركون في إحدى الورش التي يشرف عليها حيث يعكس الفيلم الحياة اليومية لأحد الأفراد في المجتمع المغربي إلى جانب مجموعة من المشاريع الأخرى التي أنجزها طلبة ورشته

وتأتي مشاركة هشام فلاح في المهرجان لتبرز تطور السينما الوثائقية المغربية وقدرتها على التفاعل مع القضايا المحلية والعالمية ما يعزز حضورها في المهرجانات الدولية.

كما تأتي مشاركته ضمن برنامج مخصص لتكريم رواد السينما التسجيلية في العالم حيث قدم رؤيته وتجربته الفنية إلى جانب أسماء بارزة مثل المخرج الأمريكي روس كوفمان والمخرج الكاميروني جان ماري تينو

يعد هشام فلاح من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي المغربي فهو مخرج ومصور درس في مدرسة لوي لوميير في باريس وقد كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما الانتباه وبلكون أتلانتيكو كما أنجز ثلاثين فيلمًا وثائقيًا معظمها لمحطات تلفزيونية فرنسية.



المخرج المغربى هشام فلاح

وأعلنت إدارة المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للسينما أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرض واحد وخمسين فيلمًا في المسابقات الرسمية الثلاث موزعة على عشرة أفلام تسجيلية طويلة وأربعة وعشرين فيلمًا في فئة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك وسبعة عشر فيلمًا ضمن مسابقة النجوم الجديدة كما يعرض المهرجان خمسة وثلاثين فيلمًا خارج المنافسة تحت شعاري عين على التاريخ ونظرة على السينما العالمية.



مهرجان الإسماعيلية

يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المخرج الكاميروني جان ماري تينو بينما تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك الناقدة الفرنسية سولونج بوليه أما مسابقة النجوم الجديدة فتترأسها الباحثة التونسية إنصاف وهيبة

ويعد مهرجان الإسماعيلية الذي انطلقت أولى دوراته عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من أوائل المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة مما يجعله منصة أساسية للاحتفاء بالإبداع السينمائي الوثائقي واستكشاف الأصوات الجديدة في هذا المجال