شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: ”الخليج 365” يتمتع بمصداقية واحترافية جعلته في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالاً بهذه المناسبة، وجه النجم دياب هنا التهنئة لليوم السابع، حيث قال: "كل سنة وكل لحظة وكل يوم وكل عدد ورقى و"الخليج 365" طيب وبخير بقرائه وبالصحفيين اللى شغالين فيه وإدارته المحترفة المحترمة اللى بتتمتع بمصداقية واحتراف، وبقولكم إحنا بنستنى الأخبار تتنشر عندكم علشان نتأكد أنها أخبار صح، وكل سنة وأنتم طيبون".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

