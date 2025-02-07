شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي محامٍ يواجه ماضيه بعد 20 عامًا بسبب غيبوبة فى شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم محمد هنيدي الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، الذي يعود به إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات، ويجسد خلاله شخصية المحامي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر الذي يدخل إلى غيبوبة لمدة 20 عامًا، وبعد إفاقته منها يدخل في صراعات جديدة بسبب ماضي يطارده مع عملائه السابقين، وذلك في إطار اجتماعى كوميدي.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.