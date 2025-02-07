شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتعرض للطرد من المنزل بعد اشتباكها مع زوجها في مسلسل حسبة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة روجينا تصوير مسلسل حسبة عمرى، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، وتجسد روجينا دور "سوسن" والتي تعيش مع زوجها لمدة 20 عامًا وبعد هذه المدة ينشأ بينهما خلاف ويشتبكان ليقوم زوجها بطردها من المنزل وتقضى ليلة كاملة في الشارع والتي ستغير حياتها.

مسلسل حسبة عمرى يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.