شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى لـ بودكاست دوبامين: والدى ووالدتى انفصلا وأنا عندى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلى خلال حوارها في بودكاست دوبامين عن عدم شعورها بدوبامين السعادة إلا نادرًا قائلة إن حياتها لم تكن بها مشاعر سعادة كثيرة، وذلك من يومها الأول في الدنيا قائلة: "والدي ووالدتي انفصلا وأنا عندي 48 ساعة فقط".

وحكت حورية فرغلى مع الإعلامى حسام المراغى خلال البودكاست الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدايتها وأصعب فترة في حياتها، قائلة: "دخلت التمثيل بمنتهى الصدفة ولم يكن في بالى نهائي، وكنت عاملة نجاح غير طبيعي، وأخدت جوايز وكل حاجة".

ويأتي بودكاست "دوبامين" ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على مواقع التواصل الاجماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن، خاصة الشرائح العمرية الأصغر منها.