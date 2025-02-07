جورجينا رودريغيز تحتفل بيوم ميلاد كريستيانو رونالدو: هنيئا لحبنا الكبير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 04:27 مساءً - حرصت جورجينا رودريغيز، على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، بمناسبة يوم ميلاده الـ40.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، عدد من الصور رفقة رونالدو وكتبت: هنيئا لحبنا الكبير، الحمد لله الذي عرفني برجل مثلك وأشكر الحياة التي وهبنا الحياة التي تمنحنا أكبر سعادة، عائلتنا، أولادنا نحب عمرنا معاً نحتضن بعضنا البعض بشدة، كل التوفيق للأفضل.

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واحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الأربعاء الماضي بيوم ميلاده الـ 40، رفقة عائلته، بجانب الاحتفال الخاص به من قبل نادي النصر السعودي.

وقام لاعبو النصر السعودي، بالاحتفال بيوم ميلاد النجم البرتغالي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي يوم الأربعاء، من خلال إحضار كعكة خاصة مكونة من عدد المرات التي توج بها النجم البرتغالي بالكرة الذهبية.

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علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو

يذكر أن كريستيانو رونالدو كشف سابقاً، عن تفاصيل اللحظة الأولى التي جمعته بحبيبته جورجينا رودريغيز والتي شعر من خلالها بالحب من النظرة الأولى. وقال رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: إن لقاءهما الأول كان في متجر غوتشي، حيث كانت تعمل فيه جورجينا.

وأضاف خلال مقابلة أجريت من أجل فيلمهما الوثائقي على Netflix : "منذ تلك اللحظة عندما مررنا إلى جانب بعضنا البعض أمام شركة الملابس التي تعمل بها، علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة في حياتي".

وبدورها تحدثت جورجينا حينها عن تلك اللحظة الرومانسية التي جمعتها بنجم فريق ريال مدريد السابق، وتذكرت رودريغيز "الدغدغة" التي شعرت بها في بطنها عندما التقت به.

وقالت جورجينا: "في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو، كنت في العمل، وصلت إلى Gucci، وعندما غادرت المتجر، وجدت رجلاً وسيماً جداً، توقفت وبدأت أشعر بالدغدغة في معدتي وقلت لكن مهلاً، ما مشكلتي؟". وأضافت عارضة الأزياء: "طوله وشكله وجماله لفت انتباهي، كنت أرتجف أمامه، اشتعل داخلي".

كما أشارت إلى أنها بطبعها خجولة، لكن ما حصل أن الخجل ظهر عليها بشكل كبير أمام رونالدو حيث قالت: "ظهر خجلي أمام شخص لمسني بعمق بنظرة واحدة".

وختمت حديثها بالقول: "الطريقة التي يعاملني بها كريستيانو مميزة للغاية، يهتم بي ويحبني".

عائلة رونالدو وجورجينا

ارتبط الثنائي في يونيو 2016، ولديهما طفلتين؛ ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، كما أنهما خسرا طفلهما الذي كان توأماً لابنتهما بيلا. ولدى رونالدو 3 أولاد قبل أن يرتبط بجورجينا هم كريستيانو جونيور البالغ من العمر 14 عاماً، والتوأمان إيفا وماتيو اللذان ولدا في حزيران 2017.

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